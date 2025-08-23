Tare, Boniface? Valutazioni su stato di salute

agenzia

Ds Milan, ne parleremo con Allegri e prenderemo decisione

MILANO, 23 AGO – “Non sono stati supplementi di visite. Sapevamo delle problematiche del passato, stiamo facendo tutte le valutazioni sullo stato di salute del giocatore. Le sue qualità sono indiscutibili. Stiamo cercando di prendere la decisione giusta per questa situazione”: il ds del Milan Igli Tare a Dazn spiega la situazione legata a Victor Boniface che ha svolto le visite ma ancora non ha firmato il contratto con il club rossonero. “A breve discuteremo insieme anche all’allenatore e prenderemo una decisione finale. Deadline? Non ci mettiamo pressione addosso – assicura Tare poco prima del fischio d’inizio del match con la Cremonese -, al massimo la mettiamo agli altri”.

