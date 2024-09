Technogym dona palestra a cielo aperto ai Giardini Montanelli

agenzia

Inaugurato il primo intervento del Progetto Milano Wellness City

MILANO, 25 SET – La palestra a cielo aperto diventa realtà. Oggi infatti Technogym ha svelato la prima isola Technogym Outdoor, insallata all’interno dei Giardini Indro Montanelli a Milano nell’ambito del progetto Milano Wellness City 2030. Si tratta di una soluzione innovativa per l’esercizio all’aria aperta, donata da Technogym in collaborazione con il Comune di Milano. Un’isola dedicata ad utenti di ogni età, progettata per massimizzare lo spazio e che offre molteplici possibilità di esercizio: il QR code infatti permette di accedere dal proprio smartphone ad una libreria digitale con esercizi e programmi. La struttura, inoltre, è all’insegna della sostenibilità a lungo periodo grazie all’utilizzo di materiali che garantiscono lunga durabilità nel tempo, riparabilità, riciclo e alta protezione contro l’usura da utilizzo intenso e l’erosione da agenti atmosferici. L’inaugurazione è avvenuta oggi alla presenza tra gli altri di Giovanni Malagò (presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina) ed Elena Grandi (Assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano), oltre a grandi atleti e vip come Jury Chechi (ex ginnasta e Oro Olimpico nella specialità degli anelli), Giorgia Villa (medaglia d’Argento nella ginnastica a Parigi 2024), Simone Barlaam (medaglia d’Oro alle Paralimpiadi di Parigi 2024), le ex tenniste Francesca Schiavone e Flavia Pennetta e gli ex calciatori Massimo Ambrosini e Marco Materazzi. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto Milano Wellness City 2030 Milano, lanciato dall’imprenditore Nerio Alessandri (presidente e fondatore di Technogym) e che mira a cogliere l’opportunità delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per lasciare una legacy importante alla città: diffondere una nuova cultura orientata ai sani stili di vita e alla prevenzione per un futuro in salute e sostenibilità.

