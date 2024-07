Ten Hag prolunga fino al 2026 con il Manchester United

agenzia

Per l'olandese arriva la conferma dopo i due trofei vinti

MANCHESTER, 04 LUG – Erik Ten Hag ha prolungato fino al 30 giugno del 2026 il contratto che lo lega al Manchestr United. Lo fa sapere il club con una nota. La notizia arriva dopo che i media inglesi avevano messo in dubbio la permanenza del 54enne tecnico olandese sulla panchina dei Red Devils, con cui ha vinto la Coppa di Lega l’anno scorso e la FA Cup quest’anno battendo in finale i ‘cugini’ del City. “Con i due trofei vinti nelle ultime due stagioni – il commento del ds dello United, Dan Ashworth -, Erik ha rafforzato il suo record come uno degli allenatori di maggior successo nel calcio europeo. Sebbene la revisione della scorsa stagione da parte del club abbia evidenziato aree di miglioramento, siamo giunto alla conclusione che Erik fosse il miglior partner con cui lavorare per innalzare standard e risultati”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA