Tenis: Sinner listo para defender su corona en Cincinnati

El italiano afirmó estar totalmente recuperado de lesión en codo

CINCINNATI, 06 AGO – “El codo ya no me duele, pero me gusta la sensación que me genera jugar con la manga porque me da más estabilidad al impactar la pelota”, afirmó hoy el italiano Jannik Sinner. El número uno del mundo se apresta para defender su corona en el Masters 1000 de Cincinnati, torneo en el que regresa al circuito tras conquistar por primera vez el título en Wimbledon. “Usé la manga en Wimbledon y me gusta”, reiteró Sinner, quien lidera la lista de siete tenistas italianos presentes en el torneo que se pondrá en marcha este jueves. El último campeón del certamen iniciará su camino en la segunda ronda, ante el ganador del partido entre el checo Vit Kopriva (80) y un jugador procedente de la “qualy”. Las dudas respecto de la recuperación de su lesión en el codo derecho, que padeció en el partido que disputó con Grigor Dimitrov en octavos de final de Wimbledon y que terminó ganando por abandono del búlgaro, surgieron al verlo entrenarse en Cincinnati con esa manga de protección. Pero Sinner se encargó de despejarlas y afirmó: “Volver a la cancha y alcanzar este nivel de juego me sorprendió y me pone muy contento”. “Llego motivado tras haber conquistado mi cuarto título de Grand Slam”, destacó el italiano, campeón del Abierto de Australia en 2024 y 2025 y del US Open el año pasado, antes de consagrarse por primera vez en el All England. Finalista este año en Roland Garros, Sinner espera poder retener su corona en Cincinnati, torneo que se extenderá durante dos semanas. “Son muchos los que resultan tan extensos, pero no podemos controlarlo todo”, comentó al respecto. “Para los aficionados es lindo, porque pueden disfrutar de dos semanas de buen tenis, pero si me preguntan, yo preferiría jugar una sola semana, como sucede en el Masters 1000 de Montecarlo”, agregó. Luego de conquistar Wimbledon, Sinner se tomó un merecido descanso: “Pasé un poco de tiempo con mi familia y con mis amigos, las personas más importantes de mi vida”. “Después volví a entrenarme para los torneos en Estados Unidos, que son realmente importantes”, aclaró al aludir al último Grand Slam del año, que se jugará en Nueva York del 24 de agosto al 7 de septiembre y en el que también defenderá el título. Esquivo se mostró cuando le preguntaron por el regreso a su equipo de Umberto Ferrara, preparador físico del que se había separado después de que se conociera su doping accidental con Clostebol, sustancia que le detectaron en dos controles efectuados en marzo de 2024 en el Masters 1000 de Indian Wells. Un positivo por el cual pactó tres meses de suspensión con la Agencia Mundial Antidoping (WADA) y en el que también tuvo responsabilidad el fisioterapeuta Giacomo Naldi, quien al igual que Ferrara había sido desplazado en agosto y fue reemplazado por Ulises Badio (Marco Panichi fue el preparador físico elegido en ese momento). Pero tanto Badio, como Panichi (quien supo integrar el equipo del serbio Novak Djokovic y acaba de sumarse al del danés Holger Rune) dejaron de colaborar con Sinner antes de ponerse en marcha el tercer Grand Slam de la temporada en Wimbledon. Al responder al regreso a su equipo de Ferrara, Sinner dijo tajante: “Creo que todo quedó aclarado en el comunicado oficial y no tengo más nada que agregar sobre el tema”.

