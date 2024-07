Tennis: a Gstaad Berrettini va al secondo turno

agenzia

Esordio convincente per il romano contro Cachin, vincitore 2023

ROMA, 16 LUG – Esordio convincente per Matteo Berrettini nello Swiss Open Gstaad, torneo ATP 250 con un montepremi di 579.320 euro che si disputa sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Il 28enne romano, n.82 del ranking e testa di serie numero 8 nel tabellone, ha battuto al primo turno per 6-4 7-6, in un’ora e 41 minuti, l’argentino Pedro Cachin, n.110 ATP, campione in carica.

