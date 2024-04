Tennis: a Miami Giorgi avanza al secondo turno

agenzia

Azzurra batte French 6-4 6-2, ora la Swiatek

ROMA, 20 MAR – Buona la prima per Camila Giorgi nel Miami Open, quarto WTA 1000 stagionale. Sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium, la 32enne di Macerata, n.107 WTA, ha battuto 6-4 6-2, in poco più di un’ora e mezza di partita, la polacca Magdalena Frech, n.47 del ranking. Al secondo turno, Giorgi sarà l’avversaria d’esordio dell’altra polacca Iga Swiatek, regina del tennis mondiale e fresca vincitrice del titolo bis ad Indian Wells.

