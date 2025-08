Tennis: a Montreal Coco Gauff eliminata da Victoria Mboko

agenzia

Giovane promessa canadese batte la n.1 e va ai quarti di finale

MONTREAL, 03 AGO – La testa di serie numero 1 del Canadian Open, Coco Gauff, è stata eliminata agli ottavi di finale dalla sorpresa del torneo, la giovane canadese Victoria Mboko, per 6-1, 6-4. Nella competizione maschile, il russo Karen Khachanov ha sconfitto il norvegese Casper Ruud, numero 13 del mondo, per 6-4, 7-5 agli ottavi di finale del Masters 1000 di Toronto. Con l’eliminazione di questi grandi nomi, il Canadian Open si apre ancora di più alle nuove leve, avendo già subito le defezioni di diversi giocatori di punta, tra cui Aryna Sabalenka, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Nelle qualificazioni, la diciottenne Mboko ha salvato tutte e quattro le palle break che ha affrontato e ha strappato tre break alla numero 2 del mondo Gauff, conquistando una clamorosa vittoria in soli 62 minuti. L’americana Gauff, che aveva commesso un totale di 37 doppi falli nelle sue prime due partite, è stata colta di sorpresa dalla teenager canadese, che ha vinto il primo set in 25 minuti. Mboko, 85/a al mondo, è diventata la più giovane canadese a battere una testa di serie numero 1 al Canadian Open e la più giovane canadese a raggiungere i quarti di finale del torneo dai tempi di Helen Kelesi nel 1987. Nel suo primo quarto di finale WTA 1000, Mboko affronterà la cinese Zhu Lin o la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, il cui incontro è stato interrotto dalla pioggia mentre Zhu era in vantaggio per 2-0 nel primo set. A Toronto, Khachanov (29 anni, 16° al mondo) ha vinto il suo primo incontro contro Ruud dopo due sconfitte e si è qualificato per il suo primo quarto di finale Masters 1000 in questa stagione. Nei quarti affronterà l’americano Alex Michelsen (20 anni, 34° al mondo), che in precedenza aveva eliminato il connazionale Learner Tien (19 anni, 61° al mondo) per 6-3, 6-3. Negli altri incontri della giornata, la kazaka Elena Rybakina (26 anni, 12° al mondo) è stata ostacolata dal servizio (nove doppi falli), ma alla fine ha battuto l’ucraina Dayana Yastremska per 5-7, 6-2, 7-5. Rybakina, incoronata a Wimbledon nel 2022, incontrerà nei quarti di finale un’altra ucraina, Marta Kostyuk (23 anni, 28a), che ha sconfitto l’americana McCartney Kessler (26 anni, 32a) in tre set 5-7, 6-3, 6-3.

