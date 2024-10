Tennis: a Osaka esordio ok per Bronzetti e Cocciaretto

agenzia

Battute Bucsa e Ponchet, azzurre al secondo turno

ROMA, 14 OTT – Esordio positivo per Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto nel torneo Wta 250 di Osaka. La 25enne riminese, n.78, ha battuto 6-3 6-4, in poco meno di un’ora e mezza di gioco, la spagnola Cristina Bucsa, n.70 del ranking. Al secondo turno l’azzurra troverà l’olandese Suzan Lamens, n.125 del ranking, promossa dalle qualificazioni: tra le due non ci sono precedenti. Molto più complicato il debutto nel torneo giapponese di Cocciaretto: la marchigiano, n.50 e ottava favorita del seeding, ha avuto la meglio in tre set con il punteggio di 6-4 5-7 7-6(3), dopo una maratona di oltre tre ore, sulla francese Jessika Ponchet, n.109 WTA, ripescata in tabellone come lucky loser. L’azzurra ha annullato un match-point nel decimo game del set decisivo. Prossima avversaria la giapponese Aoi Ito, 21 anni, n.188 del ranking.

