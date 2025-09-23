Sfoglia il giornale

Tennis: a Pechino Sinner comincia con Cilic

Per Musetti Mpetshi Perricard, per Sonego c'e' Zverev

Di Redazione |

ROMA, 23 SET – Jannik Sinner riparte da Marin Cilic. E’ stato infatto sorteggiato il tabellone del China Open, il torneo Atp 500 in programma da giovedi’ al Beijing Olympic Green Tennis Center di Pechino, con un montempremi totale di oltre 4 milioni di dollari. Il numero 2 del mondo, prima testa di serie, è nel quarto di Karen Khachanov (5). In semifinale potrebbe incontrare l’australiano Alex De Minaur (3) o il ceco Jakub Mensik (7) Nel terzo quarto Lorenzo Musetti (4) e Flavio Cobolli. Musetti debutta contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, Cobolli contro Andrey Rublev (6). Nell’ultimo quarto Lorenzo Sonego, opposto al primo turno a Alexander Zverev (2)

