Tennis, a Roma cresce l’attesa per la finale di Sinner dopo la vittoria di Paolini (anche) nel doppio

Gli internazionali d'Italia

Jasmine Paolini ha trionfato in coppia con Sara Errani, e alle 17 sarà il momento della sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz

Dopo aver vinto nel singolare Jasmine Paolini trionfa, in coppia con Sara Errani, anche nel torneo di doppio agli Internazionali d’Italia. Le azzurre, campionesse uscenti, hanno battuto in finale la coppia formata dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens in due set, con il punteggio di 6-47-5.

L’attesa al Foro Italico è ora per la finale del singolare maschile. La finale del torneo singolare maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz andrà in scena non prima delle 17 sul Centrale. Tra le due finali con i colori azzurri protagonisti, invece, è ora in corso quella del doppio maschile nella quale si sfidano Arevalo/Pavlic contro Doumbia/Reboul: la partita è giunta al terzo set dopo che Arevalo/Pavlic hanno vinto iol primo 6-3 e Doumbia/Reboul hanno pareggiato con lo stesso punteggio il secondo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA