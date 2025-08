Tennis: a Toronto Arnaldi cede a Zverev dopo tre ore

agenzia

Il tedesco agli ottavi con una rimonta, 6-7 6-3 6-2

ROMA, 01 AGO – Quasi tre ore di un tennis solido non sono sufficienti a Matteo Arnaldi per rovesciare il pronostico a Toronto e battere il numero 1 del tabellone, Alexander Zverev, al terzo turno dell’Open del Canada. La sfida premia il tedesco, vittorioso in rimonta per 6-7 6-3 6-2 in 2 ore e 46 minuti di gioco. Agli ottavi Zverev attende l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 14, che ha prevalso per 6-3 6-4 nel derby contro Tomas Martin Etcheverry. Nella parte bassa del tabellone sono rimasti in gara Flavio Cobolli, impegnato al terzo turno contro l’ungherese Fabian Marozsan e Lorenzo Sonego che invece affronta il russo Andrey Rublev.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA