Tennis: ad Acapulco Arnaldi subito fuori, battuto da Zverev

agenzia

L'azzurro perde in tre set, 6-7, 6-3, 6-4

ROMA, 26 FEB – Dopo Flavio Cobolli, escono all’esordio anche Matteo Arnaldi, battuto da Alexander Zverev, e Mattia Bellucci, che manca quattro match point contro Alejandro Davidovich Fokina. Arnaldi, n. 33 Atp, gioca alla pari con il numero 2 del mondo Zverev per due ore e 44 minuti. Nonostante un rendimento migliore al servizio con la seconda e in risposta contro la seconda, il sanremese finisce per cedere 6-7 6-3 6-4.

