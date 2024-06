Tennis: al via la Bmw Roma Cup, torneo femminile al Tevere Remo

agenzia

Si gioca dall'1 al 7 luglio con un montepremi di 25.000 dollari

ROMA, 27 GIU – Il Torneo internazionale ITF del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo ritorna sulla scena romana nella sua XIX edizione, intitolata anche quest’anno Bmw Roma cup. Dopo il successo della passata edizione che ha visto la partecipazione di giocatrici dal calibro di Lucia Bronzetti oggi 64 nella classifica WTA, la giapponese Moyuka Uchijima oggi 70 nella classifica Wta, e e la francese Chloè Paquet con all’attivo 7 titoli nel singolare e 1 nel doppio nel circuito ITF oggi n.115 della classifica Wta, gli Impianti Sportivi dell’Acqua Acetosa, sono pronti ad accogliere le migliori giocatrici internazionali, assieme al gran numero di appassionati del tennis dal 1 al 7 luglio. Il montepremi, confermato a 25.000 dollari, attirerà le professioniste della racchetta con una classifica ricompresa tra le 200 e 300 del mondo nel tabellone principale. Nel main draw compaiono come prime 4 teste di serie: Varvara Lepchenko è la numero 1 da battere. Ha vinto 13 titoli Itf, l’americana di origine uzbeka numero 205 WTA è la stella del Torneo internazionale Bmw Cup Roma. Lina Gorceska best ranking 170 del mondo, la macedone ha vinto anche lei 13 titoli ITF, ed ha un record di 5 vittorie ed una sconfitta in Fed Cup , attualmente 229 del mondo. Maria Mateas americana del 1999 ha vinto un titolo ITF in singolo e 5 in doppio, attualmente 237 del mondo. Sofja Lansere russa del 2000, ha vinto tre titoli ITF attualmente 239 del mondo. Tra le italiane in tabellone spiccano Nunzia Brancaccio 262 del mondo classe 2000, argento ai Giochi del Mediterraneo e la finalista dello scorso anno Giorgia Pedone giovanissima del 2004 attualmente 272 del mondo. Molte giovani promesse della racchetta, poi diventate stelle del ranking mondiale, si sono date battaglia sulla nostra terra rossa e, tra queste, possiamo ricordare: Andrea Pektovic, Maria Teresa Torro-Flores, l’olandese Arantxa Rus, Timea Bacsinszky, Zarina Dyas, Alizè Cornet e le azzurre di Fed Cup Karina Knapp, Camila Giorgi e Martina Caregaro, Elena Rybakina vincitrice nel 2022 a Wimbledon e agli Internazionali BNL d’Italia, la romana Martina di Giuseppe vincitrice dell’ edizione 2018 dopo una combattuta finale con la next generation ungherese Fanny Stollar ,Daniela Seguel vincitrice dell’edizione 2019 e Tena Lukas vincitrice dell’edizione 2022. Senza dimenticarci di Jasmine Paolini che proprio sui nostri campi si è arresa nella finale del 2013 a Martina Caregano e guadagnandosi il premio di giovane promessa …siamo stati buoni profeti ! Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo anche quest’anno ha concluso degli accordi di sponsorizzazione, di primissimo livello e di altissima qualità: BMW Roma si conferma quest’anno Main Sponsor a cui va intitolato il Trofeo della XIX edizione. Tra gli altri sponsor, quest’anno davvero numerosi, Eroga Energia, Falcon Capital Invest, Air Chef, Reale Mutua Agenzia Signorelli e Franzeletti, National Cleanness, Castroni, dal 1932 le eccellenze di tutto il mondo a Roma. Oltre ai Partner istituzionali: Sport e salute, l’Istituto per il Credito Sportivo e la consolidata collaborazione con l’Università Luiss. In qualità di partnership tecnica, oltre alla consolidata presenza di Head, Egeria, Roly Sport. Montineri La Corte degli Eventi e l’Hotel Aniene. Anche quest’anno, grazie alla preziosa collaborazione e di due importanti strutture all’avanguardia nel panorama medico e fisioterapico le atlete saranno seguite dallo staff di ArsBioMedica e Ars Medica. Infine tutti gli incontri del torneo saranno visibili in streaming sul sito https://live.itftennis.com/en/live-streams/grazie alla collaborazione di Crionet, e SportRadar (la società che detiene i diritti degli eventi Itf). Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo è il più antico e prestigioso Club sportivo romano. Fondato nel 1872 allo scopo quasi rivoluzionario per l’epoca, di praticare il canottaggio, ha ampliato la sua offerta nel corso dei suoi 150 anni di storia: ad oggi i suoi 900 soci possono praticare oltre al canottaggio appunto, la canoa, la vela, il tennis, il paddle, il calcio a cinque ed il nuoto grazie alla piscina coperta fruibile tutto l’anno.

