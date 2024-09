Tennis: Alcaraz avvisa, “Spero Davis non sia ultimo ballo Nadal”

agenzia

Maiorchino convocato dalla Spagna. A Parigi 2024 l'ultima gara

ROMA, 25 SET – Carlos Alcaraz si gode la “collaborazione” con Rafael Nadal in nazionale in vista della finale di Coppa Davis in Spagna ma, soprattutto, spera che il torneo per nazioni non sia “l’ultimo ballo” del 38enne campione maiorchino. La Spagna ha pre-convocato entrambi i giocatori per la fase finale di novembre a Malaga. Nadal è stato incluso nella Coppa Davis nonostante non abbia impressionato positivamente a Parigi e abbia giocato soltanto uno degli ultimi sette Grand Slams a causa degli infortuni. Nadal ha anche saltato la recente Laver Cup per un infortunio. Ha gareggiato insieme ad Alcaraz nel doppio ai Giochi olimpici di Parigi. “Non voglio pensare che sia un’ultima possibilità per lui a Malaga – ha detto Alcaraz – Ovviamente è un grande supporto averlo in squadra. Può portare molta esperienza. Per me sarà la mia prima finale di Coppa Davis, sarà una grande esperienza. Avere la possibilità di passare più tempo fuori dal campo, sul campo e con lui, sarà fantastico per il Team Spagna e penso che anche per il paese. Speriamo non sia l’ultima volta per lui”.

