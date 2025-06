Tennis: Alcaraz batte Bautista e va in finale al Queen’s

agenzia

Per spagnolo e' la quinta su ultimi cinque tornei

ROMA, 21 GIU – Cinque finali su gli ultimi cinque tornei vinti: Carlos Alaraz batte il connazionale Roberto Bautista in due set (6-4 6-4) e si guadagna il diritto di contendere il torneo del Queen’s al ceko Jiri Lehecka, che prima di lui aveva eliminato in semifinale Draper. Prosegue cosi’ la rincorsa di Alcaraz al primo posto della classifica Atp di Jannik Sinner: il n.2 ha sempre raggiunto la finale degli ultimi quattro tornei disputati (vittorie a Montecarlo, Roma e Roland Garros, sconfitta a Barcellona). Lehecka invece domani giocherà a Londra la sua quinta finale ATP, la prima in un torneo 500

