Tennis: Alcaraz batte Rublev e va in semifinale a Cincinnati

agenzia

Lo spagnolo si impone al terzo set per 6-3 4-6 7-5

ROMA, 15 AGO – Carlos Alcaraz soffre più del previsto ma riesce a battere Andrey Rublev e si qualifica per le semifinali del Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo si è imposto con il punteggio di 6-3 4-6 7-5 contro il 27 russo, numero 11 della classifica Atp. In semifinale affronterà il vincente tra Ben Shelton e Alexander Zverev.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA