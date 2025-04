Tennis: Alcaraz, ‘cercherò di essere a Roma e al Roland Garros’

agenzia

'Situazione non è migliorata, lunedì farò un altro controllo

ROMA, 24 APR – “Come tutti sospettavate per il fatto che non mi stavo allenando, non giocherò il torneo”, ha detto Alcaraz all’inizio della conferenza stampa al Mutua Madrid Open. “In finale a Barcellona ho avuto un problema all’adduttore destro, a cui se ne è aggiunto un altro al bicipite femorale della gamba sinistra. Ho valutato con i medici, ho fatto di tutto per tornare a giocare in condizioni accettabili ma la situazione non è migliorata molto negli ultimi giorni – ha aggiunto – Bisogna ascoltare il corpo, anche se Madrid è un torneo che aspetto tutto l’anno per poter giocare”. “Ora è il momento di riposare – ha aggiunto il murciano, attualmente n.3 del ranking – Credo sia la decisione giusta per non mettere a rischio l’infortunio. Lunedì farò un altro controllo. E da lì vedremo. Tra una settimana proverò a tornare ad allenarmi. Non voglio dare nulla per scontato, ma credo che per il Roland Garros ci saremo sicuramente e cercheremo di esserci anche a Roma”.

