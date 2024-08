Tennis: Alcaraz e la racchetta distrutta ‘mi scuso, sono umano”

agenzia

L'ha fracassata per la sconfitta con Monfils a Cincinnati

ROMA, 17 AGO – “Chiedo scusa perché il mio atteggiamento di ieri non era corretto ed è qualcosa che non dovrebbe essere fatto all’interno di un campo. Sono umano, avevo accumulato nervosismo dentro; a volte è molto difficile controllarsi quando sei con i battiti così alti. Lavorerò affinché non si ripeta mai più. È ora di pensare a NYC!”. Con un post sui social Carlos Alcaraz si è voluto scusare per l’episodio che l’ha visto ieri protagonista al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista spagnolo ha fracassato la propria racchetta, sbattendola più volte a terra nel corso del terzo set della partita poi persa con lo statunitense Gael Monfils. Al break del francese sul 3-1 nel terzo set, Alcaraz ha perso il controllo ed ha distrutta la racchetta.

