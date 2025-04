Tennis: Alcaraz in campo a Barcellona ‘voglio solo divertirmi’

agenzia

Il n.2 del mondo: 'almeno 6 o 7 giocatori possono vincere qui'

ROMA, 15 APR – Con il trofeo di Monte-Carlo alzato al cielo ancora negli occhi, Carlos Alcaraz è arrivato a Barcellona per affrontare una nuova sfida, conquistare quello del Conde de Godó 2025 (il “Barcelona Open Banc Sabadell” -ATP 500) che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della città. Ci è già riuscito nel 2022 e nel 2023 mentre lo scorso anno ha dovuto all’ultimo momento rinunciare a partecipare. Col sorriso stampato in faccia ed appena ritrovata la seconda posizione nel ranking, il 21enne di El Palmar (Murcia) si prepara all’esordio nel torneo catalano. “Vincere ogni partita due set a zero o comunque non perdere mai – ha risposto ridendo Alcaraz a proposito delle aspettative dei fan – Il livello delle richieste è alto, anche se riconosco che ci sono stati dei risultati che per alcune persone, anche per me stesso a dire la verità, non sono stati quelli che mi aspettavo. Sono passati quattro anni e ho imparato molte cose, ora do importanza a ciò che lo merita. Ci sono alcune sconfitte che per molti non sono state spiegabili, ma per me non ci sono sconfitte che non lo siano perché sono tutti insegnamenti, quindi è ora di guardare avanti. Parlare è facile e gratuito, soprattutto quando qualcuno ha delle aspettative e non le mantiene”. Per modestia lo spagnolo afferma di non avere aspettative particolari per Barcellona: “Non mi aspettavo di vincere a Monte-Carlo – spiega Alcaraz – volevo solo continuare a prendere ritmo e ore sulla terra, ma conquistare il trofeo ha cambiato un po’ le cose. Io il favorito sulla terra battuta? Beh, ci sono molti giocatori che possono fare la differenza in ogni torneo, in questo momento ci sono 6 o 7 giocatori che possono vincere. Non voglio considerarmi favorito: parto con le aspettative più basse possibili. Voglio solo concentrarmi su ciò che è importante per me: scendere in campo e divertirmi. Se perdo, perdo, e se vinco, vinco, ma al di là di questo non voglio riporre altre aspettative su di me”.

