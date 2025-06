agenzia

Battuto il francese Rinderknech 7-5 6-4

ROMA, 20 GIU – Carlos Alcaraz si è qualificato per la semifinale dell’Atp 500 del Queen’s. Lo spagnolo, n.2 Atp ha superato con il punteggio di 7-5 6-4 il francese Arthur Rinderknech in un’ora e 20′ di gioco. In semifinale affronterà il vincente del match tra Holger Rune e Roberto Bautista Agut.

