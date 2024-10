agenzia

Il n.1 del mondo supera il rivale spagnolo in tre set

ROMA, 19 OTT – Jannik Sinner ha vinto il Six Kings Slam, torneo giocato in Arabia Saudita con in palio sei milioni di dollari. Il n.1 del mondo ha battuto l’amico e rivale spagnolo Carlos Alcaraz nella finale giocata a Riyad in tre set con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-3

