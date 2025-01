Tennis: Alcaraz, “Per battere Sinner devo essere al massimo”

agenzia

A Melbourne alla ricerca dell'ultimo Slam che gli manca

ROMA, 11 GEN – Carlos Alcaraz è pronto per l’Australian Open, dove va alla ricerca dell’unico Slam che manca ancora nel suo incredibile palmares. A Melbourne l’attenzione degli sportivi è per la rivalità sportiva con Jannik Sinner. Lo spagnolo è uno dei pochi che è riuscito nel 2024 a battere il numero 1 al mondo ed è avanti per 6-4 negli scontri diretti. “Vedere Jannik vincere titoli ed essere in cima alla classifica, mi costringe ad allenarmi più duramente ogni giorno” perché “so che devo giocare il mio miglior tennis se voglio vincere”, spiega Alcaraz rispondendo alle domande in conferenza stampa. “Se ho un giorno non al massimo contro di lui, c’è il 99% di possibilità che io perda. Lo tengo presente ogni volta che mi preparo ad affrontarlo”, prosegue. Dopo più di un decennio di dominio del trio Federer-Nadal-Djokovic, “abbiamo avuto una rivalità formidabile con lui”. Il n.3 Atp si pone come “obiettivo principale della stagione” la vittoria ai tornei del Grand Slam, piuttosto che migliorare la classifica: “Per me, è importante cercare di vincere il Grand Slam, il Masters 1000. Sono i tornei più importanti del mondo”, ha insistito. “Naturalmente, anche la classifica fa parte dei miei obiettivi e cercherò di avvicinarmi il più possibile a Jannik o di superare Alexander Zverev al secondo posto Ma la cosa più importante per me sono i Grand Slam, cercare di vincere quanto più posso”. Alcaraz ha vinto Roland-Garros e Wimbledon nel 2024 ed è stato quattro volte vincitore di uno Slam a soli 21 anni. Se vincesse a Melbourne, diventerebbe il più giovane giocatore della storia a vincere i quattro principali tornei del tennis mondiale. Il record attualmente è detenuto dall’americano Don Budge, che ha vinto i quattro tornei più nel 1938 a 22 anni e 363 giorni.

