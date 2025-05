Tennis, Alcaraz vince gli Internazionali di Roma: crollo di Sinner nel secondo set

Il risultato

Il tennista spagnolo vince in due set, 7-6 e 6-1

Carlos Alcaraz vince l’edizione 2025 degli Internazionali di Tennis d’Italia a Roma: pochi minuti fa in finale ha battuto Jannik Sinner per 2 set a 0. Combattutissimo il primo set, aggiudicato dal tennista spagnolo con il punteggio di 7-6. Crollo di Sinner nel secondo, con Alcaraz che si porta sul 5 a 0 per poi chiudere agevolmente 6 a 1 dopo che il tennista italiano numero uno al mondo è sembrato non riuscire mentalmente e fisicamente a tenere il ritmo.

Nonostante la delusione per aver perso il Master 1000 in casa e non aver potuto fare una storica doppietta italiana con Jasmine Paolini, vincitrice del singolare e del doppio femminile con Errani, il bilancio per Sinner è comunque positivo: è il primo tennista italiano dal 1978 (quando in finale perse Adriano Panatta contro Borg) e lo ha fatto dopo i tre mesi di stop forzato frutto dell’accordo sul caso Clostebol.

Le dichiarazioni di Alcaraz

«Sono contento di rivedere Jannik a questo livello è una cosa pazzesca quello che ha fatto, glifaccio i complimenti, sono super felice di rivederlo e sono super felice di aver vinto Roma». Così Carlos Ancaraz ai microfoni di Sky dopo la vittoria agli Internazionali.

Le dichiarazioni di Sinner