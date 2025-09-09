Tennis: Alcaraz,’il miglior Carlos ma posso ancora crescere’

agenzia

'Voglio vincere gli AusOpen a tutti i costi'

ROMA, 09 SET – “A Flushing Meadow ho giocato il mio miglior tennis di sempre, ma posso ancora crescere”. A 48 ore dal successo negli Us Open, Carlos Alcaraz guarda gia’ avanti, e dichiara di voler vincere anche gli Australian Open “a tutti i costi”. “È il mio miglior torneo finora, con un livello costantemente alto in ogni partita – ha raccontato il nuovo n.1 del tennis mondiale, in un incontro con la stampa spagnola – Ma non ho ancora raggiunto il mio massimo. Per ora è la mia versione migliore, ma c’è margine di miglioramento. Ho 22 anni e il miglior Carlos, il suo 100%, non è ancora emerso. Ho mandato un messaggio a tutti i miei rivali su quale possa essere il mio livello, ma c’è di più” “L’Australian Open è il mio primo grande obiettivo – ha aggiunto Alcaraz – Il mio obiettivo principale è completare un Grande Slam, vincerli tutti e quattro. Sarà fantastico. Se non sarà il primo, lo sarà tra due, tre o quattro anni. Non mi interessa, ma voglio completarlo”.

