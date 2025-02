Tennis: Atp 500 Acapulco; subito fuori Zverev, Ruud, Paul e Rune

agenzia

Per il tedesco si complica la corsa al n.1 di Jannik Sinner

ROMA, 27 FEB – Inizio sorprendente al torneo Atp 500 di Acapulco in Messico: escono subito Alexander Zverev, Casper Ruud, Tommy Paul, Holger Rune e Ben Shelton. Il tedesco, che rende così più difficile la sua rincorsa su Jannik Sinner per conquistare numero 1 della classifica Atp, è stato battuto dallo 19enne statunitense Learner Tien, n. 83 al mondo, per 6-3, 6-4. Ruud e Paul si sono ritirati per problemi intestinali contro il messicano Pacheco Mendez, n. 356 al mondo, e l’americano Giron. Rune è rimasto in campo soltanto tre game contro Brandon Nakashima. Esce anche Ben Shelton, battuto in due set da David Goffin.

