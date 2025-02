agenzia

L'italiano battuto in tre set dal francese Halys

ROMA, 27 FEB – Sfuma il sogno di Luca Nardi che si ferma ai quarti di finale all’Atp 500 di Dubai. Al primo quarto in carriera nel circuito maggiore, il pesarese ha perso in tre set contro il francese Quentin Halys, n. 77 al mondo: 2-6, 6-3, 7-6 il punteggio in poco più di due ore di gioco.

