Tennis: Atp Finals, ad oggi venduti oltre 149mila biglietti

agenzia

All'Inalpi Arena 700 posti in più, 1.100 dalla prossima edizione

TORINO, 17 LUG – Ad oggi sono 149.410 i biglietti venduti per l’edizione 2025 delle Atp Finals, con un aumento del 4,5% rispetto alla stessa data dello scorso anno. A illustrare il dato, il presidente Fitp Angelo Binaghi, alla presentazione del masterplan dell’evento. “Quest’anno abbiamo un ulteriore incremento rispetto alla scorsa edizione – ha detto Binaghi -, dodici in più rispetto allo scorso anno anche se continua a essere predominante domanda interna. Il sold out è assicurato”. Fra le novità l’aumento della capienza dei posti disponibili all’Inalpi Arena. “Grazie alla collaborazione con Parcolimpico – ha annunciato Binaghi – siamo riusciti a recuperare altri 700 posti circa, che diventeranno 1.100 per l’edizione successiva”. A questo, sempre per la prossima edizione, si aggiungeranno circa 1.700mq in più di soppalchi. “Una legacy – ha evidenziato il presidente Fitp – che lasceremo al territorio.

