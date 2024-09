Tennis: Atp Pechino; Sonego eliminato al primo turno

agenzia

Il francese Mannarino vince 1-6 6-2 6-3, è 300/o successo

ROMA, 26 SET – Non basta un bel primo set a Lorenzo Sonego. Il torinese esce all’esordio al China Open, l’ATP 500 all’Olympic Green Tennis Center di Pechino. Il torinese, vincitore quest’anno a Winston Salem, è stato sconfitto 1-6 6-2 6-3 da Adrian Mannarino, che diventa il 12mo francese nell’era Open a raggiungere le 300 vittorie in carriera nel circuito maggiore. Al secondo turno Mannarino affronterà il vincente del match tra Gaël Monfils e il russo Daniil Medvedev. Debuttano oggi a Pechino anche Jannik Sinner, che in mattinata affronta Nicholas Jarry e, nel pomeriggio, Flavio Cobolli che incontrerà per la prima volta il kazako Alexander Bublik, n. 26 ATP e ottava testa di serie.

