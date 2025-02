agenzia

Lo spagnolo batte l'olandese van Zandsculp per 7-6 3-6 6-1

ROMA, 04 FEB – Carlos Alcaraz soffre nei primi due set ma si impone per 7-6 3-6 6-1 sull’olandese Botic van de Zandschulp e si qualifica per gli ottavi del torneo Atp 500 di Rotterdam, in Olanda.

