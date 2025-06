Tennis: Atp, Sinner sempre n.1, Fritz sale al 4/o

agenzia

Alcaraz n.2, Zverev n.3 mentre Musetti scende al settimo

ROMA, 16 GIU – Taylor Fritz ha festeggiato la fine della stagione su terra battuta e l’inizio di quella su erba con un primo titolo dell’anno domenica a Stoccarda che gli permette di risalire al quarto posto nella classifica Atp. L’americano ritrova la sua classifica migliore, già raggiunta lo scorso novembre, e ha davanti a sé solo il trio immutato Jannik Sinner (1o), Carlos Alcaraz (2o) e Alexander Zverev (3o) che ha battuto domenica in finale sull’erba tedesca. La progressione di tre posti di Fritz costa due posti a Jack Draper (sesto) e uno a Lorenzo Musetti (settimo), che non hanno giocato la scorsa settimana. Anche Novak Djokovic non ha giocato, ma questa settimana mantiene il quinto posto nel mondo. Ben Shelton entra nella Top 10 per la prima volta in carriera: raggiungendo la semifinale a Stoccarda, guadagna due posizioni e si ritrova al decimo posto.