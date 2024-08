Tennis: Atp Washington, Cobolli agli ottavi

agenzia

Battuto belga Goffin, ora contro spagnolo Fokina. Bellucci out

ROMA, 01 AGO – Flavio Cobolli raggiunge gli ottavi del torneo Atp 500 di Washington. Il 22enne fiorentino numero 48 al mondo ha battuto il 33enne belga David Goffin (n.100) per 7-6(7/4) 6-3 e ora affronterà il 25enne spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.44). Sul cemento del ‘Mubadala Citi Dc Open’ è stato invece eliminato Mattia Bellucci: il 23enne lombardo n.125 in Atp ha ceduto al 19enne americano Alex Michelsen (n.60) per 6-3 7-6(7/1).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA