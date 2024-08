Tennis: Atp Winson Salem, Sonego batte Goffin e va in finale

agenzia

Il torinese si è imposto per 6-3 6-2 sull'esperto belga

ROMA, 23 AGO – Lorenzo Sonego batte David Goffin e si qualifica per la finale del torneo Winson Salem Atp 250. Il torinese, numero 58 della classifica mondiale, si è imposto per 6-3 6-2 sul 33enne belga (90 Atp). In finale sfiderà il vincente tra lo statunitense Alex Michelsen (52 Atp) e l’outsider del torneo, il 33 Pablo Carreno-Busta (300 Ato).

