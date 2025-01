Tennis: Auckland; Osaka vince un set poi si ritira, vince Tauson

agenzia

Infortunio agli addominali per la giapponese

ROMA, 05 GEN – Clara Tauson ha vinto il suo terzo titolo nel circuito maggiore all’ASB Classic, il WTA 250 di Auckland. E’ diventata così la prima danese nell’albo d’oro. Numero 50 del mondo, Tauson ha beneficiato del ritiro di Naomi Osaka, ex numero 1 e quattro volte campionessa Slam oggi n.57 WTA, che ha vinto il primo set 6-4 ma si è ritirata per un infortunio agli addominali. “Sono davvero dispiaciuta, Naomi stava giocando un gran tennis oggi, quindi è la peggior finale, per me, dal punto di vista emotivo – ha detto la danese durante la premiazione -. Non posso essere davvero felice per quello che è accaduto oggi, anche se col tempo mi porterò certamente sensazioni positive da queste settimana. Ho giocato molto su questo campo”. Beffarda è stata l’undicesima finale in carriera di Osaka, la prima dalla sconfitta del WTA 1000 a Miami. Il ritiro, come detto, è arrivato appena dopo la vittoria del primo parziale. Qui, la tennista classe 1997 era uscita dai blocchi in maniera poderosa, portandosi avanti addirittura di due break e sul 5 a 1.

