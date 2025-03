Tennis: Auger-Aliassime ko, Tsitsipas vince il torneo di Dubai

agenzia

Il greco si impone 6-3 6-3 e conquista il primo Atp 500

ROMA, 01 MAR – Stefanos Tsitsipas ha vinto il torneo di Dubai. In finale il tennista greco ha superato in due set, 6-3 6-3 (in un’ora e 28 minuti di gioco), il canadese Felix Auger-Aliassime. Per Tsitsipas si tratta del 12/mo titolo della carriera nonché la prima vittoria di un Atp 500 (dopo aver perso 11 finali). “Ho cercato di lottare fino all’ultimo per evitare la tredicesima sconfitta in finale in un ATP 500, son fiero di come ho retto la pressione nei momenti importanti del match contro un avversario durissimo” le parole a caldo di Tsitsipas. “Il mio tennis ha fatto clic e le cose sono andate bene fin dall’inizio del torneo – ha aggiunto – Sono felice dei progressi mostrati, di come sono riuscito negli ultimi due giorni a chiudere partite molto lottate, qualcosa che non sembrava più appartenermi”. Tsitsipas tornerà in Top 10 per la prima volta dallo scorso maggio. “Tornare in Top 10 è una delle cose per cui lottiamo tutti i giorni, è una delle più belle sensazioni e arriva solo attraverso i sacrifici, il duro lavoro, i momenti difficili da affrontare e superare” ha concluso.

