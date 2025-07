Tennis: battuto Cerundolo, Darderi in finale a Bastad

agenzia

L'azzurro si impone in tre set 6-2 3-6 7-6

ROMA, 19 LUG – Luciano Darderi vola in finale al torneo Atp 250 di Bastad. L’azzurro ha battuto Francisco Cerundolo – prima vittoria contro un top 20 in carriera – in tre set con il punteggio di 6-2 3-6 7-6(3) dopo oltre due ore e mezza di gioco. Darderi, alla seconda finale del 2025, andrà a caccia del terzo titolo della sua carriera (dopo Cordoba e Marrakech): ad attenderlo l’olandese Jesper De Jong.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA