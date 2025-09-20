Tennis: battuto Prizmic, Musetti ai quarti al torneo di Chengdu

agenzia

L'azzurro si impone in tre set, prossimo avversario Basilashvili

ROMA, 20 SET – Lorenzo Musetti avanza ai quarti del torneo Atp 250 di Chengdu. Il tennista azzurro n.9 ha battuto in tre set con il punteggio di 7-5 3-6 6-2, il giovane croato Dino Prismic (n.121 del ranking). “Sono partito con un po’ di tensione ma penso sia normale – le parole del carrarino -. Il primo match in Cina è sempre complicato tra jet leg e diverse condizioni ambientali. Ma devo dare merito al mio avversario che ha giocato davvero bene. Nel terzo set sono riuscito a giocare alla mia maniera comandando gli scambi ed ho portato a casa la partita. Il mio obiettivo è provare a far meglio della finale dello scorso anno”. Al prossimo turno (domani) Musetti sfiderà il georgiano Nikoloz Basilashvili.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA