Tennis: Berrettini batte Musetti e va in finale a Stoccarda

agenzia

Romano vince il derby italiano in due set, 6-4 6-0

ROMA, 15 GIU – Matteo Berrettini è in finale nel torneo Atp 250 di Stoccarda. Il tennista romano si è aggiudicato il derby azzurro di semifinale contro Lorenzo Musetti battuto 6-4 6-0. In finale Berrettini sfiderà il britannico Jack Draper che ha sconfitto 6-3 6-3 Brandon Nakashima nella prima semifinale. Per Berrettini è la terza finale sull’erba di Stoccarda.

