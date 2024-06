agenzia

Britannico s'impone in rimonta e conquista il primo torneo Atp

ROMA, 16 GIU – Sconfitta per Matteo Berrettini nell’Atp 250 giocato sull’erba di Stoccarda. Nella finale contro il britannico Jack Draper il tennista romano è stato battuto, in rimonta, con il punteggio di 6-3 6-7 4-6. Per Draper è la prima vittoria in un un torneo Atp.

