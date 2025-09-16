Tennis: Berrettini in campo anche a Stoccolma, ‘non vedo l’ora’

agenzia

L'azzurro atteso al rientro al torneo di Hangzhou

ROMA, 16 SET – Matteo Berrettini giocherà anche il Nordic Open di Stoccolma. Il 29enne azzurro, atteso questa settimana al rientro a Hangzhou dopo il lungo stop, tornerà così alla Kungliga Tennishallen per il secondo anno consecutivo, in occasione della 56/a edizione del torneo, in programma dall’11 al 19 ottobre. “Non vedo davvero l’ora di tornare a Stoccolma e giocare di nuovo il Nordic Open – le parole del tennista romano -. L’anno scorso ho vissuto un’atmosfera fantastica e sono impaziente di ritrovare il pubblico svedese un’altra volta”. Berrettini intanto torna in campo in Cina, il suo primo torneo da Wimbledon, dove ha perso al primo turno contro il polacco Kamil Majchrzak. Finora nel 2025 ha un record di 13 vittorie in 24 partite nel circuito Atp: tra queste spiccano i successi contro Novak Djokovic a Doha a febbraio e Alexander Zverev a Monte-Carlo ad aprile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA