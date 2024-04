Tennis: Binaghi, “audience per Sinner supera l’Italia di calcio”

agenzia

N.1 Fitp, "Siamo lo sport cresciuto di più negli ultimi 20 anni"

ROMA, 24 APR – “Abbiamo una generazione di ragazzi straordinaria, capitanata da Sinner, oggi n.2 del mondo, ma n.1 della race verso Torino. In sostanza abbiamo il giocatore più forte al mondo. L’audience di quando gioca Jannik è superiore a quella della nazionale di calcio”. Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente della FITP, durante il trophy tour della Coppa Davis che oggi fa tappa alla Sapienza di Roma. “L’audience Rai della finale di Coppa Davis è stata del 36%, praticamente 1 italiano su 3 era sintonizzato per la Davis”, ha aggiunto. Poi il presidente Binaghi ha elencato altri numeri della crescita federale: “Quest’anno raggiungeremo il milione di tesserati e solo il calcio ne ha di più con 1 milione e 400. Siamo lo sport che è cresciuto di più negli ultimi 20 anni e che è destinato a diventare il più popolare che c’è in Italia. Ma non è sempre stato così, quando siamo arrivati l’allora presidente del Coni Petrucci definiva la federazione il disastro dello sport italiano. Il tennis era in via di estinzione”.

