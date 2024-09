Tennis: Binaghi,tutti insieme abbiamo raggiunto grandi traguardi

agenzia

In carica dal 2001, ma con 96,2% dei voti rientra in nuova legge

ROMA, 01 SET – “Oggi è un giorno speciale, un giorno di grande festa, la vostra grande festa, quella del tennis e del padel italiano. Oggi celebriamo questi quattro anni incredibili, nei quali abbiamo raggiunto i più grandi traguardi della nostra storia ultra centenaria, i nostri atleti hanno ottenuto risultati inimmaginabili e anche noi, tutti insieme, abbiamo raggiunto grandi obiettivi organizzativi e associativi, con gli Internazionali Bnl d’Italia e le Nitto Atp Finals, e li abbiamo ottenuti tutti insieme rendendo il tennis e il padel sempre più popolari, creando benessere per le nostre società sportive, i nostri ragazzi, i nostri insegnanti e, più in generale, per il nostro Paese”. Queste le prime parole di Angelo Binaghi dopo essere stato rieletto alla presidenza della Fitp. Binaghi è anche il primo presidente che ha già fatto tre o più mandati (è in carica dal 2001) e che quindi, per essere confermato, ha beneficiato della nuova legge secondo cui chi ha superato i tre mandati per essere rieletto deve ottenere i due terzi dei consensi. Nel caso di Binaghi i consensi sono arrivati al 96,23% dei votanti.

