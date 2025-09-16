Tennis: BJ King Cup; rimonta Cocciaretto, Italia-Cina 1-0

agenzia

L'azzurra supera 4-6 7-5 7-5 Yuan Yue

ROMA, 16 SET – Nel primo singolare del quarto di finale di Billie Jean King Cup tra Italia e Cina, Elisabetta Cocciaretto (n. 91 WTA) ha sconfitto, in rimonta, col punteggio di 4-6 7-5 7-5 la n. 102 Yuan Yue. Una rimonta dopo quasi tre ore, con la marchigiana che si era trovata sotto 5-2 (e a due punti dalla sconfitta) nel secondo, e poi 4-0 e 5-2 anche nel set decisivo. “Grazie a tutti! E’ stato incredibile giocare di fronte a un pubblico speciale come questo, sapevo che sarebbe stata dura, c’era tensione e lei giocava in casa. Grazie al mio team e alla mia capitana sono riuscita a rimontare e a lottare fino all’ultima palla, ed è una grande sensazione esserci riuscita due volte nel 2° e nel 3° set”, il commento a caldo di Cocciaretto. La marchigiana ha poi proseguito raccontando quello che è stato uno dei momenti di svolta vissuti nel corso del match, quando in svantaggio 4-1 nel secondo set è riuscita a centrare il break da cui è partita la sua rimonta: “E’ stato un momento, lei era molto aggressiva e io mi sono detta di provare a fare tutto quel che potevo fare per cercare di ribaltare quella situazione senza pensare al risultato. Il mio team mi ha aiutato e così il pubblico italiano qui presente”.

