agenzia
Tennis: BJ King Cup: Ucraina in semifinale, sfiderà l’Italia
Svitolina e compagne hanno battuto la Spagna 2-0
ROMA, 17 SET – L’Ucraina ha battuto 2-0 la Spagna e ha raggiunto per la prima volta nella sua storia la semifinale in Billie Jean King Cup. Venerdì a Shenzhen, sede delle Finals 2025, la semifinale contro l’Italia alle 11 ora italiana. L’Ucraina, undicesima nel ranking ma arrivata fino al sesto posto nel 2009, partecipa per la prima volta alle Finals.
