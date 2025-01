Tennis: Bolelli-Vavassori in finale ad Adelaide

agenzia

Domani in finale sfideranno i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puez

ROMA, 10 GEN – Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno centrato l’ingresso in finale nell'”Adelaide International” (ATP 250). I due azzurri hanno superato in rimonta per 4-6 7-6(3) 10-8, dopo quasi un’ora e tre quarti di partita, la coppia formata dal salvadoregno Marecelo Arevalo e dal croato Mate Pavic, n.1 del ranking di specialità. Per i due azzurri è l’ottava finale ATP raggiunta insieme. Domani Bolelli e Vavassori si giocheranno il quarto trofeo in coppia con i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puez, seconde teste di serie, vincitori delle ultime Nitto ATP Finals di Torino. In semifinale Krawietz e Puez hanno avuto la meglio per 7-6(4) 7-5, in un’ora e 41 minuti, sul finlandese Harri Heliovaara e sul il britannico Henry Patten-.

