Tennis: Bolelli-Vavassori in semifinale ad Adelaide

agenzia

Gli azzurri si sono imposti in due set su Ebden-Vliegen

ROMA, 09 GEN – Simone Bolelli e Andrea Vavassori, alla prima uscita insieme del 2025, si qualificano per la semifinale del torneo Atp 250 di Adelaide, ultima occasione per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open, che scattano domenica a Melbourne. I due azzurri, terzi favoriti del seeding, dopo aver debuttato direttamente al secondo turno, nei quarti si sono imposti 7-6(5) 7-6(5), dopo un’ora e cinquanta minuti di partita, sulla nuova coppia formata dall’australiano Matthew Ebden e dal belga Joran Vliegen. Domani Bolelli e Vavassori si giocheranno il pass per la finale con i vincenti del match tra la coppia formata dal salvadoregno Marecelo Arevalo e dal croato Mate Pavic (n.1) e la formazione composta dal monegasco Hugo Nys e dal francese Edouard Roger-Vasselin.

