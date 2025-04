Tennis: Bove celebra sui social la vittoria dell’amico Cobolli

agenzia

Il calciatore posta la premiazione del successo a Bucarest

ROMA, 06 APR – Un tifoso d’eccezione per la vittoria di Flavio Cobolli al torneo Atp 250 di Bucarest: si tratta di Edoardo Bove. Il calciatore della Fiorentina ha postato una storia su Instagram con le immagini in tv della premiazione del tennista azzurro e la scritta “Flavio_cobbo è tornato” ed un emoticon a forma di cuore. Bove e Cobolli sono grandi amici fin dall’infanzia: entrambi hanno militato nelle giovanili della Roma. Bove ha continuato la carriera da calciatore, mentre Cobolli ha lasciato per dedicarsi al tennis ma sono rimasti molto legati. Cobolli è stato uno dei primi a fare visita a Bove dopo il malore che lo ha colpito in campo lo scorso dicembre.

