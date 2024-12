Tennis: Brisbane; Arnaldi supera l’australiano Popyrin

agenzia

Per azzurro la prossima sfida è con statunitense Opelka

ROMA, 31 DIC – Ottimo esordio di Matteo Arnaldi (37 Atp) a Brisbane. L’azzurro ha fatto fuori all’esordio stagionale l’australiano Alexei Popyrin (24), testa di serie numero 7, superandolo nettamente per 6-3 6-2. Agli ottavi Arnaldi affronterà lo statunitense Reilly Opelka (293), il quale ha superato per 75 64 l’argentino Federico Agustin Gomez. L’azzurro ha iniziato il match con due turni di battuta tenuti a zero e anche con una certa disinvoltura nei game di risposta. Nel quinto game l’azzurro è stato il primo a concedere palla break salvandosi molto bene con il servizio. Popyrin ha avuto un’altra chance sul 3 pari e dopo aver mancato anche questa si è disunito facendosi breakkare da un Arnaldi molto sicuro di sè. L’azzurro è volato avanti 5-3 40-0 e ha chiuso trasformando il terzo set point. Nella seconda frazione il match si è aperto già nel terzo game. Arnaldi ha giocato un metro abbondante più avanti nel campo e ha avuto vita facile piazzando un break nel terzo gioco e uno definitivo nel settimo senza mai concedere palle break. Arnaldi ha messo a segno 7 ace, 3 doppi falli, ha servito appena il 44% di prime con una resa però del 71% sulla prima e del 70% sulla seconda. A decidere la sfida sono stati i punti cruciali: 2 su 2 le palle break sfruttate, 3 su 3 le palle break cancellate.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA