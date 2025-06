Tennis: britannica Boulter denuncia ‘insulti da scommettitori’

agenzia

'Messaggi violenti al Roland Garros', fenomeno in crescita

LONDRA, 17 GIU – Sono ormai sempre di più i tennisti che ricevono minacce oltraggiose e insulti violenti da parte di scommettitori scontenti del risultato finale di un determinato match: la denuncia, solo l’ultima in ordine di tempo, è della britannica Katie Boulter, che in un’intervista alla BBC ha riferito i messaggi ricevuti durante e dopo il Roland Garros. Una testimonianza che – si augura l’emittente britannica – potrebbe rappresentare uno spartiacque per fare luce su una piaga sempre più diffusa. “Ti auguro di avere un cancro” è il vergognoso augurio ricevuto da Boulter, che sui suoi profili social ha dovuto leggere messaggi altrettanto scioccanti, nei quali la si minacciava di profanare la tomba di sua nonna, se non fosse morta a breve. A rendere ancora più agghiacciante e incredibile il racconto della tennista britannica, il fatto che alcuni messaggi online le fossero arrivati anche dopo una vittoria, probabilmente da qualcuno che aveva scommesso contro di lei: “Vai all’inferno, ho perso i soldi che mia madre mi aveva mandato”. Una pessima abitudine ormai da parte di anonimi della tastiera che “dimostra quanto siamo esposte”, ha commentato Boulter, spiegando la scelta di uscire allo scoperto per aiutare le tenniste e i tennisti più giovani a sopportare minacce e odio online. Una tensione che può generare ansia e attacchi di panico, ha aggiunto Boulter: “Non sai se questa persona è lì, nei paraggi, se conosce il tuo indirizzo…anche perché nel corso del tempo questi messaggi crescono di numero e aumentano di gravità”. Secondo fonti della Threat Matrix, programma di monitoraggio realizzato per l’ITF (la Federtennis mondiale) e la WTA, nel 2024 sono stati registrati in rete circa 8mila messaggi dai contenuti violenti, offensivi o minacciosi, indirizzati a 458 tennisti tramite i loro account social. Un fenomeno che – secondo la BBC – è principalmente legato al mondo del gioco d’azzardo. Sulla stessa lunghezza d’onda si è espressa la stessa Boulter, convinta che buona parte degli insulti provenga da persone che hanno scommesso sulle sue partite.

