Tennis: Bucarest, Sonego eliminato dal 17enne Fonseca

agenzia

L'azzurro battuto all'esordio in due set dal brasiliano n.276

ROMA, 16 APR – Lorenzo Sonego, n.51 del mondo, è stato subito eliminato al “Tiriac Open”, l’ATP 250 in corso a Bucarest che segna il ritorno del circuito nella capitale della Romania dopo otto anni di assenza. Al debutto, con il nuovo coach Fabio Colangelo al seguito, l’azzurro è stato battuto 7-6, 7-5 dal 17enne brasiliano Joao Fonseca, n.276 del mondo (suo best ranking), che in patria accostano a Jannik Sinner. Tra Sonego e il teenager, in tabellone grazie a una wild card, non c’erano precedenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA