agenzia
Tennis: buon esordio di Paolini a Pechino, battuta Sevastova
L'azzurra avanti facilmente in due set 6-1 6-3
ROMA, 26 SET – Tutto facile per Jasmine Paolini all’esordio del Wta 1000 di Pechino. A cinque giorni dal trionfo bis in BJK Cup con l’Italia, la campionessa azzurra, entrata in gara direttamente al secondo turno, ha eliminato in due set con il punteggio di 6-1 6-3 la lettone Anastasija Sevastova. Prossima avversaria la statunitense Kenin (n.27).
